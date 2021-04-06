Sage Solutions LLC по заказу KOBIA проведет исследование внутреннего рынка на предмет кибербезопасности

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана привлекло Sage Solutions LLC для проведения исследования внутреннего рынка в рамках проекта «IT-кибербезопасность».

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с Sage Solutions LLC заключен соответствующий контракт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков