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Дальнее зарубежье 06.04.2021 16:35

Джонсон готов производить французскую вакцину Valneva в Шотландии в случае успешного завершения испытаний

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает обнадеживающими результаты начальных клинических испытаний вакцины французской компании Valneva.

"Очень обнадеживающие новости о том, что вакцина Valneva показывает сильную иммунную реакцию и переходит на третью фазу испытаний", - написал Джонсон в твиттере.

Он отметил, что если испытания и дальше будут успешными, то ее будут производить в Шотландии. По его словам, это могло бы стать "крайне важным оружием в борьбе против коронавируса".

Ранее во вторник французская биотехнологическая компания Valneva завершила стартовый этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, которые показали безопасность и эффективность препарата.

В компании отметили, что вакцина "хорошо переносится и не вызывает поводов для сомнений в ее безопасности". При этом, согласно информации компании, более чем у 90% участников испытаний, проводившихся среди 153 взрослых людей возрастом от 18 до 55 лет, выработался "значительный уровень антител" к COVID-19.

Компания теперь планирует продолжить испытания и уже к концу апреля начать заключительную их фазу.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ФРАНЦИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]