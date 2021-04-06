Джонсон готов производить французскую вакцину Valneva в Шотландии в случае успешного завершения испытаний

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает обнадеживающими результаты начальных клинических испытаний вакцины французской компании Valneva.
"Очень обнадеживающие новости о том, что вакцина Valneva показывает сильную иммунную реакцию и переходит на третью фазу испытаний", - написал Джонсон в твиттере.
Он отметил, что если испытания и дальше будут успешными, то ее будут производить в Шотландии. По его словам, это могло бы стать "крайне важным оружием в борьбе против коронавируса".
Ранее во вторник французская биотехнологическая компания Valneva завершила стартовый этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, которые показали безопасность и эффективность препарата.
В компании отметили, что вакцина "хорошо переносится и не вызывает поводов для сомнений в ее безопасности". При этом, согласно информации компании, более чем у 90% участников испытаний, проводившихся среди 153 взрослых людей возрастом от 18 до 55 лет, выработался "значительный уровень антител" к COVID-19.
Компания теперь планирует продолжить испытания и уже к концу апреля начать заключительную их фазу.
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