МВФ улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2021г

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 2,3%, отмечается в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованного фондом.
В октябре 2020 года МВФ рост ВВП Азербайджана на 2021 год прогнозировал на уровне 2%.
Согласно оценкам фонда, в 2022 году ВВП Азербайджана вырастет на 1,7%.
По прогнозам МВФ, инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 3,5% в год (предыдущий прогноз - 3,1%), в 2022 году – замедлится до 3,2%.
Профицит платежного баланса Азербайджана МВФ на 2021 год прогнозирует на уровне 1,1% ВВП (октябрьский прогноз – дефицит в размере 4,4% ВВП), в 2022г – 0,5% ВВП.
Показатель безработицы в Азербайджане в 2021 году фондом прогнозируется на уровне 5,8%. В 2022 году, по прогнозам МВФ, данный показатель сократится до 5,7%.
Согласно прогнозам министерства экономики Азербайджана рост ВВП страны в 2021 году составит 3,4%.
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году из-за COVID-19 составил 4,3%.
А.Мамедов
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