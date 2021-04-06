Moody`s подтвердило рейтинг УК по ЮГК, улучшило прогноз на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service во вторник подтвердило рейтинг Ba2 обеспеченного приоритетного необеспеченного рейтинга ЗАО «Южный газовый коридор» (CQD, управляющая компания по проекту «Южный Газовый Коридор»), в иностранной валюте.
Согласно пресс-релизу агентства, прогноз по рейтингу улучшен со «стабильного» до «позитивного».
Прогноз по рейтингу изменен CQD одновременно с прогнозом по страновому рейтингу.
ЗАО "CQD" создано для эффективного управления компонентами проекта Южный газовый коридор (ЮГК). Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства - 51%.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор.
Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.
В 2021 году поставки азербайджанского газа в Европу превысят 5 млрд кубометров.
А.Мамедов
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