Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла на самоизоляцию, несмотря на сделанную 18 марта прививку от COVID-19 первой дозой вакцины AstraZeneca, сообщает во вторник администрация президента.

В сообщении говорится, что Зурабишвили перешла в режим самоизоляции в связи с контактом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, у которого во вторник подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

В администрации отмечают, что Зурабишвили продолжает выполнять работу в дистанционном режиме.