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Регион 06.04.2021 16:48

Президент Грузии перешла на "удаленку" после общения с заболевшим COVID-19 премьером

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла на самоизоляцию, несмотря на сделанную 18 марта прививку от COVID-19 первой дозой вакцины AstraZeneca, сообщает во вторник администрация президента.

В сообщении говорится, что Зурабишвили перешла в режим самоизоляции в связи с контактом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, у которого во вторник подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

В администрации отмечают, что Зурабишвили продолжает выполнять работу в дистанционном режиме.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САМОИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]