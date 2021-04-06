Драги собирается развивать экономическое взаимодействие Италии и Ливии

Премьер Италии Марио Драги в ходе визита в Ливию выразил намерение вернуть взаимодействия стран в сфере экономики на высокий уровень.

"Сейчас - уникальный момент: мы можем смотреть в будущее и действовать решительно и быстро. У нас есть желание вернуть культурный и экономический обмен с Ливией на уровень, который наблюдался пять-шесть лет назад. Переговоры, которые я провел сегодня, доказывают, что мы можем даже перевыполнить эту задачу", - приводит газета "Соле - 24 оре" слова Драги, посетившего во вторник Ливию. Это - первый его зарубежный визит с момента прихода на пост премьера.

При этом Драги отметил, что сторонам конфликта в Ливии важно продолжать соблюдения прекращения огня. "Нужно, чтобы прекращение огня соблюдалось, и тогда мы сможем быстро реализовывать задуманное. Безопасность на объектах, безусловно, является важнейшим фактором для возобновления сотрудничества с Ливией", - подчеркнул он.

Переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой 15 марта принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Церемония прошла в восточном городе Тобрук, где ливийский парламент заседает с 2014 года.

Палата представителей Ливии утвердила ранее в этом году большинством голосов состав правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.