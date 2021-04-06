Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0223 GBR   2.3631 TRY   0.2093

Цена на нефть

05.04 $/bbl   WTI 58.65 -2.80 Brent 62.15 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.04.2021 23:03

Драги собирается развивать экономическое взаимодействие Италии и Ливии

Премьер Италии Марио Драги в ходе визита в Ливию выразил намерение вернуть взаимодействия стран в сфере экономики на высокий уровень.

"Сейчас - уникальный момент: мы можем смотреть в будущее и действовать решительно и быстро. У нас есть желание вернуть культурный и экономический обмен с Ливией на уровень, который наблюдался пять-шесть лет назад. Переговоры, которые я провел сегодня, доказывают, что мы можем даже перевыполнить эту задачу", - приводит газета "Соле - 24 оре" слова Драги, посетившего во вторник Ливию. Это - первый его зарубежный визит с момента прихода на пост премьера.

При этом Драги отметил, что сторонам конфликта в Ливии важно продолжать соблюдения прекращения огня. "Нужно, чтобы прекращение огня соблюдалось, и тогда мы сможем быстро реализовывать задуманное. Безопасность на объектах, безусловно, является важнейшим фактором для возобновления сотрудничества с Ливией", - подчеркнул он.

Переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой 15 марта принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Церемония прошла в восточном городе Тобрук, где ливийский парламент заседает с 2014 года.

Палата представителей Ливии утвердила ранее в этом году большинством голосов состав правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ЛИВИЯ, ТОРГОВЛЯ


Похожие новости


Италия призывает Совбез ООН принять срочные меры для улучшения ситуации в области безопасности в Ливии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]