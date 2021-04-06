Французские министры не принимали участие в запрещенных во время пандемии вип-ужинах - глава МВД

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что, по его данным, члены кабмина не принимали участие в вызвавших скандал в стране тайных ужинах в люксовых ресторанах во время действия ограничений из-за COVID-19.
"Насколько мне известно, министров среди гостей не было", - сказал Дарманен в эфире радиостанции "Эроп 1".
По словам Дарманена, если все же кто-то из членов правительства принимал участие в этих вечеринках, то он "не соответствует занимаемым ими должностям".
"Нет двух разных правил, правило одинаково для всех во Франции", - отметил он, говоря о необходимости соблюдать ограничения, призванные замедлить распространение COVID-19.
Ранее парижская прокуратура приступила к проверке сообщений о том, что некоторые министры проводили тайные ужины в ресторанах в то время, как на подобные мероприятия в стране действует запрет из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Скандал разгорелся после того, как телеканал М6 показал сюжет, в котором рассказывалось, что "некоторое число министров" тайно посещали люксовые рестораны в Париже.
Представитель правительства Франции Габриэль Атталь в минувшее воскресенье в эфире телеканала LCI отметил, что министры обязаны вести себя "безупречно и примерно".
Популярный во Франции шеф-повар Филипп Этчебест раскритиковал владельцев ресторанов, проводивших в своих ресторанах подобные вечеринки для вип-посетилилей. Он назвал подобные мероприятия "глупыми и достойными сожаления". Этчебест напомнил, что подавляющее большинство ресторанов страны соблюдают антикоронавирусные ограничения, а те, кто их нарушает, бросают тень и на законопослушных коллег.
Рестораны во Франции закрыты с октября в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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