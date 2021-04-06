ГРА отбирает страховщика ДМС

Государственное рекламное агентство Азербайджана (ГРА) отбирает страховую компанию для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников, отмечается в объявлении агентства.
Отбор проводится методом опроса котировок.
Предложения от страховых компаний принимаются до 11:00 8 апреля.
Телефон для справок: (+99412) 505-44-00 (внут. 2012), [email protected]
Указ о создании юридического лица публичного права «Государственное рекламное агентство» подписан президентом Азербайджана в июне 2017 года. Целью создания агентства является осуществления единого регулирования и надзора в системе производства и распространения рекламы.
Н.Аббасова
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