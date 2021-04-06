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Финансы 06.04.2021 17:17

ГРА отбирает страховщика ДМС

Государственное рекламное агентство Азербайджана (ГРА) отбирает страховую компанию для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников, отмечается в объявлении агентства.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Предложения от страховых компаний принимаются до 11:00 8 апреля.

Телефон для справок: (+99412) 505-44-00 (внут. 2012), [email protected]

Указ о создании юридического лица публичного права «Государственное рекламное агентство» подписан президентом Азербайджана в июне 2017 года. Целью создания агентства является осуществления единого регулирования и надзора в системе производства и распространения рекламы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРА, СТРАХОВЩИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]