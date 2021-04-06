Турция заинтересована в восстановлении сотрудничества с ЕС - глава Еврокомиссии

Турция выразила заинтересованность в возобновлении сотрудничества с Евросоюзом, сообщила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Провели хорошую встречу с президентом (Турции) Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция выразила интерес в восстановлении конструктивных связей с ЕС", - написала фон дер Ляйен в своем твиттере.

По ее словам, Брюссель в преддверии встречи Европейского совета в июне "готов работать над новым импульсом" для отношений ЕС и Турции.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что неотъемлемой частью отношений Брюсселя с Анкарой должно быть "уважение основных прав и верховенства закона".

В конце марта в Брюсселе заявляли, что при условии, если нынешняя деэскалация в Восточном Средиземноморье будет продолжаться и Турция продолжит действовать конструктивно, чтобы еще больше усилить положительную динамику, Евросоюз готов поэтапно расширять сотрудничество с Турцией по ряду направлений, представляющих интерес для обеих сторон. Отмечалось, что соответствующее дальнейшее решение может быть принято на заседании Европейского совета в июне.

В документе ЕС отмечалось, что ЕС и Турция могли бы активизировать диалог по таким направлениям как экономическое сотрудничество, здравоохранение, защита климата, борьба с терроризмом, региональные проблемы, контакты между людьми и мобильность.

"Мы призываем Турцию воздерживаться от новых провокаций или односторонних действий в нарушение международного права", - говорится в заключениях.

При этом Евросовет отметил, что в случае подобных действий он оставляет за собой право "использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты и возможности для защиты своих интересов и интересов его государств-членов, а также отстаивать региональную стабильность".