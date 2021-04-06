Нефть прибавляет в цене более 3%

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов во вторник, отыгрывая потери после падения более чем на 4% днем ранее.
Инвесторы ожидают переговоров по иранской ядерной сделке в Вене.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 во вторник составляет $64,23 за баррель, что на $2,08 (3,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,82 за баррель, что на $2,17 (3,7%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.
"США и Иран не встретятся напрямую, скорее европейцы будут служить посредниками, - сказал глава инвестиционных исследований BDSwiss Holdings Маршалл Гиттлер, которого цитирует MarketWatch. - Поскольку возможность прорыва в переговорах снижается, вероятность увеличения экспорта (нефти - ИФ) из Ирана также сокращается, что устраняет риски для нефтяного рынка".
Росту нефтяных цен также способствуют статданные из США и Китая. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в марте достиг максимума за последние три месяца.
Аналитики Julius Baer прогнозируют, что к середине текущего года нефтяные цены превысят $70 за баррель. "Меры экономического стимулирования и прогресс в области вакцинации должны к лету привести к скачку спроса на нефть, дефициту предложения и повышению цен", - сказал главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.
По мнению экспертов банка, "риск скорого прогресса в переговорах по Ирану или того, что страны ОПЕК+ активно увеличат добычу, невелик".
В то же время, некоторые аналитики ожидают, что опасения по поводу уровня предложения нефти после встречи ОПЕК+ на прошлой неделе продолжат оказывать давление на рынок.
Решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу "приведет к новому излишку предложения на рынке и изначально будет означать отказ от цели сокращения лишних нефтяных запасов", считают аналитики Commerzbank.
Военные Азербайджана и Турции 8-9 апреля проведут совместные оперативно-тактические учения
Войска связи армий Азербайджана и Турции приступили к совместным учениям
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе выросло до 157
Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса - Зеленский
Азербайджан выступает за справедливое распределение вакцин от COVID-19 между странами - Алиев
В Азербайджане более 370 тыс. человек получили две дозы вакцины против COVID-19
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
МВФ значительно ухудшил прогноз роста ВВП Армении в 2021г
Все участники СВПД подтверждают приверженность возрождению сделки - МИД Ирана
Санкции с Ирана не получится снять в одночасье - постпред РФ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам