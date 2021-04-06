Азербайджан выступает за справедливое распределение вакцин от COVID-19 между странами - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал беспокойство неравномерным и несправедливым распределением вакцин от коронавируса COVID-19 между развитыми и развивающимися странами.
«Равномерное и справедливое распределение вакцин имеет важное значение. В связи с этим вызывает глубокое беспокойство неравномерное и несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися странами», - сказал Алиев во вторник в видеобращении по случаю Всемирного дня здоровья.
По его словам, некоторые страны закупили вакцин больше, чем им необходимо. «Понятно, что в таких условиях другие страны сталкиваются с дефицитом вакцин», - подчеркнули президент.
Алиев добавил, что Азербайджан поддерживает справедливое распределение вакцин.
«Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу COVAX. Мы ждем, что эта инициатива станет моделью сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией», - добавил глава государства.
Р.Ахмедов
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