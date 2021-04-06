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Здравоохранение 06.04.2021 20:07

Азербайджан выступает за справедливое распределение вакцин от COVID-19 между странами - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал беспокойство неравномерным и несправедливым распределением вакцин от коронавируса COVID-19 между развитыми и развивающимися странами.

«Равномерное и справедливое распределение вакцин имеет важное значение. В связи с этим вызывает глубокое беспокойство неравномерное и несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися странами», - сказал Алиев во вторник в видеобращении по случаю Всемирного дня здоровья.

По его словам, некоторые страны закупили вакцин больше, чем им необходимо. «Понятно, что в таких условиях другие страны сталкиваются с дефицитом вакцин», - подчеркнули президент.

Алиев добавил, что Азербайджан поддерживает справедливое распределение вакцин.

«Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу COVAX. Мы ждем, что эта инициатива станет моделью сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией», - добавил глава государства.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]