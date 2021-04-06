Иран требует от США отмены санкций в обмен на возвращение к ядерной сделке

Отмена американских санкций является самым важным условием возвращения Тегерана к выполнению обязательств по СВПД, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи в рамках первого раунда переговоров в Вене совместной комиссии по иранской сделке.

"Первый раунд встречи совместной комиссии СВПД завершился, стороны договорились продолжить переговоры на уровне экспертов", - написал в твиттере иранский журналист Абас Аслани.

"Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи повторил на встрече, что снятие санкций США является первой и самой важной мерой для восстановления сделки", - сообщил Аслани.

По его словам, на встрече совместной комиссии Арагчи подчеркнул, что Иран готов отказаться от действий, выходящих за рамки СВПД, вернуться к выполнению обязательств по сделке, как только Вашингтон снимет санкции, и это будет подтверждено.

Во вторник в Вене проходит очередная встреча участников Совместной комиссии по ядерной сделке. На повестке стоит вопрос об отмене санкций, введенных прежней администрацией США против Ирана. Также участники обсудят, какие шаги должен предпринять Иран, чтобы Вашингтон вернулся в ядерную сделку.

США участвуют во встрече, хотя прямых переговоров с Ираном не планируют.

Администрация президента Джо Байдена ранее заявила о готовности вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.