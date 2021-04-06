Минэнерго США немного снизило прогноз добычи нефти в стране на 2021 и 2022гг

Минэнерго США немного снизило прогноз добычи нефти в стране на 2021 и 2022 года, следует из отчета EIA.
По прогнозам EIA, добыча нефти в США в среднем составит 11 млн б/с в 2021 году и 11,9 млн б/с в 2022 году. По сравнению с мартовским прогнозом эти оценки ниже на 0,1 млн б/с и 0,2 млн б/с соответственно.
Согласно последним данным EIA, добыча нефти в США в январе 2021 года составила в среднем 11,1 млн б/с, в феврале - снизилась на 0,8 млн б/с в основном из-за низких температур, которые повлияли на большую часть экономики страны, особенно в Техасе. "Мы прогнозируем, что добыча нефти в среднем составит 10,9 млн б/с во втором квартале 2021 года и увеличится почти до 11,4 млн б/с к четвертому кварталу 2021 года. Мы ожидаем, что добыча нефти в США в 2022 году составит в среднем 11,9 млн б/с. Прогноз роста добычи нефти в США является результатом наших ожиданий, что цены на нефть WTI (West Texas Intermediate) останутся выше $55 за баррель в течение прогнозируемого периода", - пишет управление.
"Мы прогнозируем более низкую добычу, несмотря на более высокие ожидаемые цены на нефть (примерно на $2 за баррель в 2021 и 2022 годах), потому что теперь мы прогнозируем, что активность буровых установок в добывающих районах за пределами Пермского бассейна, таких как Баккен, Игл Форд и Анадарко, будет ниже, чем ожидалось ранее", - пишет EIA.
Военные Азербайджана и Турции 8-9 апреля проведут совместные оперативно-тактические учения
Войска связи армий Азербайджана и Турции приступили к совместным учениям
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе выросло до 157
Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса - Зеленский
Азербайджан выступает за справедливое распределение вакцин от COVID-19 между странами - Алиев
В Азербайджане более 370 тыс. человек получили две дозы вакцины против COVID-19
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
МВФ значительно ухудшил прогноз роста ВВП Армении в 2021г
Все участники СВПД подтверждают приверженность возрождению сделки - МИД Ирана
Санкции с Ирана не получится снять в одночасье - постпред РФ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам