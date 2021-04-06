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ТЭК 06.04.2021 20:40

Минэнерго США немного снизило прогноз добычи нефти в стране на 2021 и 2022гг

Минэнерго США немного снизило прогноз добычи нефти в стране на 2021 и 2022 года, следует из отчета EIA.

По прогнозам EIA, добыча нефти в США в среднем составит 11 млн б/с в 2021 году и 11,9 млн б/с в 2022 году. По сравнению с мартовским прогнозом эти оценки ниже на 0,1 млн б/с и 0,2 млн б/с соответственно.

Согласно последним данным EIA, добыча нефти в США в январе 2021 года составила в среднем 11,1 млн б/с, в феврале - снизилась на 0,8 млн б/с в основном из-за низких температур, которые повлияли на большую часть экономики страны, особенно в Техасе. "Мы прогнозируем, что добыча нефти в среднем составит 10,9 млн б/с во втором квартале 2021 года и увеличится почти до 11,4 млн б/с к четвертому кварталу 2021 года. Мы ожидаем, что добыча нефти в США в 2022 году составит в среднем 11,9 млн б/с. Прогноз роста добычи нефти в США является результатом наших ожиданий, что цены на нефть WTI (West Texas Intermediate) останутся выше $55 за баррель в течение прогнозируемого периода", - пишет управление.

"Мы прогнозируем более низкую добычу, несмотря на более высокие ожидаемые цены на нефть (примерно на $2 за баррель в 2021 и 2022 годах), потому что теперь мы прогнозируем, что активность буровых установок в добывающих районах за пределами Пермского бассейна, таких как Баккен, Игл Форд и Анадарко, будет ниже, чем ожидалось ранее", - пишет EIA.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]