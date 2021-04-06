Минэнерго США ожидает падения нефтяных запасов на 1,8 млн б/с в I половине года, говорится в отчете EIA.
Военные Азербайджана и Турции 8-9 апреля проведут совместные оперативно-тактические учения
Войска связи армий Азербайджана и Турции приступили к совместным учениям
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе выросло до 157
Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса - Зеленский
Азербайджан выступает за справедливое распределение вакцин от COVID-19 между странами - Алиев
В Азербайджане более 370 тыс. человек получили две дозы вакцины против COVID-19
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
МВФ значительно ухудшил прогноз роста ВВП Армении в 2021г
Все участники СВПД подтверждают приверженность возрождению сделки - МИД Ирана
Санкции с Ирана не получится снять в одночасье - постпред РФ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам