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06.04.2021 22:47

США поддерживают Украину, но решение о ее возможном вступлении в НАТО примет сам альянс

США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса, заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это (вступление в НАТО - ИФ) какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала она.

"Но это НАТО примет решение на этот счет", - заключила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке страны и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, УКРАИНА, НАТО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]