США поддерживают Украину, но решение о ее возможном вступлении в НАТО примет сам альянс

США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса, заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это (вступление в НАТО - ИФ) какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала она.

"Но это НАТО примет решение на этот счет", - заключила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке страны и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.