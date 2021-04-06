США поддерживают Украину, но решение о ее возможном вступлении в НАТО примет сам альянс

США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса, заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.
"Это (вступление в НАТО - ИФ) какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала она.
"Но это НАТО примет решение на этот счет", - заключила Псаки.
Она добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке страны и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.
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