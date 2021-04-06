Санкции с Ирана не получится снять в одночасье - постпред РФ

Сразу снять американские санкции с Ирана не представляется возможным, на это потребуется время и, возможно, несколько этапов, убежден постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Если говорить объективно, то в одночасье санкции, наверное, не получится снять. Это будет делаться, видимо, в несколько заходов", - сказал он во вторник "Интерфаксу" по итогам переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"Да и вернуться Ирану к выполнению своих обязательств "за одну ночь", как они раньше говорили, тоже не получится", - отметил Ульянов.

По его словам, иранцы "далеко отступили от СВПД, и чтобы это все развернуть в обратную сторону, просто объективно потребуется время".

Как отметил высокопоставленный дипломат, переговоры в Вене показали, что "иранцы готовы работать". "Они хотят получить полную картину того, что предстоит сделать, как самому Тегерану, так и Вашингтону. Именно поэтому и дано поручение двум экспертным группам (одна по снятию санкций, другая по ядерным вопросам)", - сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что "пока речь идет о том, чтобы составить перечень таких шагов". "Дальше задача будет еще сложнее: определить последовательность, содержание, сроки осуществления", - сказал российский постпред.

Как подчеркнул Ульянов, "американцы "расстарались" со своими санкциями". "Иранцы говорят, что, по их оценке, существует около полутора тысяч антииранских санкций, введенных Соединенными Штатами. Вы можете себе представить?" - заключил он.