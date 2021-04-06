Испытание прототипа гиперзвуковой ракеты ВВС США окончилось провалом

Первое летное испытание прототипа американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW окончилось неудачей, сообщили ВВС США.
Ракета из-за технических проблем не запустилась с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Испытание проводилось 5 апреля над полигоном Поинт-Мугу, расположенном к юго-западу от побережья Калифорнии в Тихом океане.
Самолет вместе с ракетой вернулся на авиабазу Эдвардс в Калифорнии.
В ходе испытания планировалось проверить работу ускорителя, а не всей системы в целом. Целью испытания была проверка способности ускорителя выйти на проектную скорость, надежность его отделения от гиперзвукового планирующего боевого блока, управляемость полетом, а также безопасность запуска ракеты после сброса с бомбардировщика. В рамках испытания самостоятельный полет макета боевого блока не предусматривался. После отделения от носителя он разрушился в воздухе.
По данным издания The Drive, гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) имеет скорость от 6,5 до 8 Маха и дальность действия 1000 миль (1600 км), которые она может преодолеть за 10-12 минут.
Ракетами этого типа планируется оснащать в первую очередь стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.
Планируется, что ракета, разрабатываемая компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на сумму $480 млн, может быть поставлена на вооружение уже в 2022 году.
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