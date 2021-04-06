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Дальнее зарубежье 06.04.2021 21:59

Все участники СВПД подтверждают приверженность возрождению сделки - МИД Ирана

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что все участники СВПД на встрече в Вене выразили серьезное намерение возродить иранскую сделку, сообщил во вторник иранский журналист Абас Аслани.

"До этого момента все члены СВПД, в том числе евротройка (Великобритания, Германия, Франция), а также Китай и Россия заявляли о серьезности и намерении возродить СВПД", - цитирует Аслани в твиттере замглавы иранского МИД.

"Мы понимали их поведение на сессии совместной комиссии СВПД и в ходе двусторонних переговоров таким образом, что такое желание существует", - приводит журналист слова замглавы МИД Ирана.

По данным иранского журналиста, Арагчи заявил, что на данный момент участники иранской сделки движутся "в правильном направлении".

Ранее во вторник журналист Аслани сообщал, что замглавы МИД Ирана Арагчи в рамках первого раунда переговоров совместной комиссии по иранской сделке в Вене напомнил, что снятие американских санкций является основным условием для возращения Тегерана к обязательствам по СВПД.

По его словам, на встрече совместной комиссии Арагчи подчеркнул, что Иран полностью готов положить конец мерам, выходящим за рамки СВПД, вернуться к выполнению обязательств по сделке, как только Вашингтон снимет санкции, и это будет подтверждено.

Во вторник в Вене проходит очередная встреча участников Совместной комиссии по ядерной сделке. На повестке стоит вопрос об отмене санкций, введенных прежней администрацией США против Ирана. Также участники обсуждают, какие шаги должен предпринять Иран, чтобы Вашингтон вернулся в ядерную сделку.

США участвуют во встрече, хотя прямых переговоров с Ираном не планируют.

Администрация президента Джо Байдена ранее заявила о готовности вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.

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Тэги: СВПД, ВОЗРОЖДЕНИЕ, НАМЕРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]