Канада столкнулась с третьей волной COVID-19 - премьер

Канаде в данный момент приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса COVID-19, заявил во вторник на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
"По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас - это Канада", - приводят его слова западные СМИ.
Трюдо также сказал, что позднее обсудит складывающуюся ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом: власти этой провинции, напоминают СМИ, из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в минувшую субботу режим частичной изоляции.
СМИ отмечают, что за последнюю неделю в Канаде в среднем выявлялись за сутки 5,2 тыс. случаев COVID-19, отмечался рост количества госпитализаций и переводов пациентов в палаты интенсивной терапии.
Между тем, в Канаде распределили более 10 млн доз вакцин от коронавируса. Трюдо в свою очередь отмечал, что все желающие вакцинироваться из 38 млн жителей Канады смогут привиться от COVID-19 к концу сентября.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявили более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 23,1 тыс. инфицированных скончались, а более 935,5 тыс. выздоровели.
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