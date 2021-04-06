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06.04.2021 23:23

Канада столкнулась с третьей волной COVID-19 - премьер

Канаде в данный момент приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса COVID-19, заявил во вторник на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас - это Канада", - приводят его слова западные СМИ.

Трюдо также сказал, что позднее обсудит складывающуюся ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом: власти этой провинции, напоминают СМИ, из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в минувшую субботу режим частичной изоляции.

СМИ отмечают, что за последнюю неделю в Канаде в среднем выявлялись за сутки 5,2 тыс. случаев COVID-19, отмечался рост количества госпитализаций и переводов пациентов в палаты интенсивной терапии.

Между тем, в Канаде распределили более 10 млн доз вакцин от коронавируса. Трюдо в свою очередь отмечал, что все желающие вакцинироваться из 38 млн жителей Канады смогут привиться от COVID-19 к концу сентября.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявили более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 23,1 тыс. инфицированных скончались, а более 935,5 тыс. выздоровели.

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Тэги: КАНАДА, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]