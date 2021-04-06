Двое азербайджанских военных получили ранения в результате подрыва на мине в Карабахе, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«6 апреля в ходе поисковых работ пропавших без вести в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года в направлении населенного пункта Суговушан, двое азербайджанских военных подорвались на противопехотной мине, заложенных армянской стороной. Военнослужащие Пюнхан Алиев и Бахтияр Ильгароглу получили ранения в результате инцидента», - говорится в сообщении ведомства.

При этом Минобороны подчеркивает, что угрозы для жизни военнослужащих нет.

Р.Ахмедов