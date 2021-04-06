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Карабахский конфликт 06.04.2021 23:14

Двое азербайджанских военных получили ранения в результате подрыва на мине в Карабахе

Двое азербайджанских военных получили ранения в результате подрыва на мине в Карабахе, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«6 апреля в ходе поисковых работ пропавших без вести в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года в направлении населенного пункта Суговушан, двое азербайджанских военных подорвались на противопехотной мине, заложенных армянской стороной. Военнослужащие Пюнхан Алиев и Бахтияр Ильгароглу получили ранения в результате инцидента», - говорится в сообщении ведомства.

При этом Минобороны подчеркивает, что угрозы для жизни военнослужащих нет.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВОЕННЫЕ, КАРАБАХ, МИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]