Вакцина против COVID-19 COVAXINE одобрена в Мексике

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) разрешила экстренное использование вакцины COVAXINE, сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард.

"Очень своевременное решение COFEPRIS разрешить экстренное использование вакцины COVAXINE, произведенной в Индии. Расширены варианты вакцинации против COVID-19 в Мексике!!! " - написал Эбрард в своем твиттере.

Он отметил, что с одобрением COVAXINE в Мексике стало шесть утвержденных вакцин против COVID-19: AstraZeneca, Cansino, COVAXINE, Pfizer, Sinovac и Sputnik V.