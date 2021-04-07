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Вакцина против COVID-19 COVAXINE одобрена в Мексике

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) разрешила экстренное использование вакцины COVAXINE, сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард.

"Очень своевременное решение COFEPRIS разрешить экстренное использование вакцины COVAXINE, произведенной в Индии. Расширены варианты вакцинации против COVID-19 в Мексике!!! " - написал Эбрард в своем твиттере.

Он отметил, что с одобрением COVAXINE в Мексике стало шесть утвержденных вакцин против COVID-19: AstraZeneca, Cansino, COVAXINE, Pfizer, Sinovac и Sputnik V.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МЕКСИКА, КОРОНАВИРУС, COVAXINE


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]