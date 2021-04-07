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ТЭК 07.04.2021 10:33

Москва надеется на скорое согласование с Исламабадом технических вопросов для начала строительства газопровода "Север-Юг" - Лавров

В Москве рассчитывают, что остающиеся технические вопросы, необходимые для начала строительства газопровода "Север-Юг" будут согласованы с Исламабадом в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В сфере практической кооперации нам также есть чем гордиться. Прошедший год оказался рекордным для двустороннего товарооборота: он вырос на 46% и составил $790 млн. Прилагаем необходимые усилия для начала строительства газопровода "Север-Юг" - флагманского проекта в энергетике", - сказал Лавров в интервью пакистанской газете "Ньюз Интернешнл".

"Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут согласованы все остающиеся технические вопросы. Российские компании готовы участвовать в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Исламской Республики Пакистан", - сказал министр.

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Тэги: РОССИЯ, ПАКИСТАН, ГАЗОПРОВОД, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]