В Москве рассчитывают, что остающиеся технические вопросы, необходимые для начала строительства газопровода "Север-Юг" будут согласованы с Исламабадом в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В сфере практической кооперации нам также есть чем гордиться. Прошедший год оказался рекордным для двустороннего товарооборота: он вырос на 46% и составил $790 млн. Прилагаем необходимые усилия для начала строительства газопровода "Север-Юг" - флагманского проекта в энергетике", - сказал Лавров в интервью пакистанской газете "Ньюз Интернешнл".
"Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут согласованы все остающиеся технические вопросы. Российские компании готовы участвовать в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Исламской Республики Пакистан", - сказал министр.
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