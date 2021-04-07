В Москве рассчитывают, что остающиеся технические вопросы, необходимые для начала строительства газопровода "Север-Юг" будут согласованы с Исламабадом в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В сфере практической кооперации нам также есть чем гордиться. Прошедший год оказался рекордным для двустороннего товарооборота: он вырос на 46% и составил $790 млн. Прилагаем необходимые усилия для начала строительства газопровода "Север-Юг" - флагманского проекта в энергетике", - сказал Лавров в интервью пакистанской газете "Ньюз Интернешнл".

"Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут согласованы все остающиеся технические вопросы. Российские компании готовы участвовать в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Исламской Республики Пакистан", - сказал министр.