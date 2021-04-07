США снизили прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2021-2022гг на 20 тыс. б/с

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) снизило на 0,02 млн баррелей в сутки прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2021 и на 2022 года, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

По данным EIA, добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 0,75 млн б/с против 0,77 млн б/с мартовского показателя.

При этом, EIA прогнозирует добычу в I-ом квартале текущего года на уровне 0,75 млн б/с (мартовский прогноз - 0,75 млн б/с), во II-ом - 0,73 млн б/с (мартовский прогноз - 0,76 млн б/с), в III-ем – 0,73 млн б/с (мартовский прогноз - 0,77 млн б/с), в IV-ом - 0,77 млн б/с (мартовский прогноз - 0,79 млн б/с).

В 2022 году EIA ожидает, что добыча нефти в Азербайджане составит 0,80 млн. б/с (мартовский прогноз – 0,82 млн б/с).

При этом, EIA прогнозирует добычу в I-ом квартале следующего года на уровне 0,79 млн б/с (мартовский прогноз – 0,81 млн б/с), во II-ом - 0,80 млн б/с (мартовский прогноз – 0,82 млн б/с), в III-ем квартале – 0,78 млн б/с (мартовский прогноз – 0,81 млн б/с), в IV-ом квартале – 0,81 млн б/с (мартовский прогноз - 0,83 млн б/с).

По данным Управления, в 2020 году добыча нефти в Азербайджане составила 0,71 млн б/с.

Как сообщалось ранее, Азербайджан является одним из участников сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По условиям сделки, добыча нефти (без учета конденсата) в Азербайджане в январе-апреле 2021 года не должна превышать 595 тыс. б/с.

Н.Аббасова