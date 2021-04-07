В Китае сделали более 145 млн прививок от COVID-19

Жители Китая сделали более 145 млн прививок от коронавируса, сообщила национальная комиссия по здравоохранению КНР.
"К 6 апреля в 31 провинции (включая автономные районы и города центрального подчинения) и синьцзянском производительно-строительном корпусе прививку от коронавируса сделали 145,3 млн раз", - говорится в сообщении комиссии.
На этой неделе в Китае был зафиксирован рекордный за два месяца рост числа заражений коронавирусом. В понедельник власти сообщили о 32 новых случаев заражения COVID-19.
К среде этот показатель снизился. По данным национальной комиссии по здравоохранению, в стране за прошедшие сутки подтвердили только 12 случаев коронавируса.
Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 90 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.
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