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Дальнее зарубежье 07.04.2021 14:49

В Китае сделали более 145 млн прививок от COVID-19

Жители Китая сделали более 145 млн прививок от коронавируса, сообщила национальная комиссия по здравоохранению КНР.

"К 6 апреля в 31 провинции (включая автономные районы и города центрального подчинения) и синьцзянском производительно-строительном корпусе прививку от коронавируса сделали 145,3 млн раз", - говорится в сообщении комиссии.

На этой неделе в Китае был зафиксирован рекордный за два месяца рост числа заражений коронавирусом. В понедельник власти сообщили о 32 новых случаев заражения COVID-19.

К среде этот показатель снизился. По данным национальной комиссии по здравоохранению, в стране за прошедшие сутки подтвердили только 12 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 90 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ПРИВИВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]