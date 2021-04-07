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Регион 07.04.2021 13:32

Рухани назвал итоги встречи в Вене "новой главой возрождения СВПД"

Президент Ирана Хасан Рухани в среду положительно оценил итоги встречи в Вене и назвал их "новой главой возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

"Сегодня мы наблюдаем новую главу возрождения СВПД. Голоса звучат в унисон, поскольку все стороны ядерного соглашения пришли к выводу, что нет лучшего решения, чем СВПД, и нет другого пути, кроме полной реализации СВПД", - заявил Рухани в телевизионном обращении, выдержки из которого опубликованы на сайте президента.

Он подчеркнул, что итоги состоявшихся во вторник переговоров в Вене стали прорывом для Ирана. Он отметил, что "если США проявят серьезность и искренность, переговоры группы в формате 4+1 (РФ, Китай, Великобритания, Франция, а также Германия - ИФ) могут быть проведены в короткие сроки". Также президент заявил, что "Вашингтон может возобновить соблюдение СВПД даже без переговоров".

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил "Интерфаксу" во вторник, что через несколько дней, вероятно, в пятницу, пройдет еще одно заседание совместной комиссии, на которой будут проведены промежуточные итоги работы экспертных групп в рамках переговоров по возвращению к СВПД.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]