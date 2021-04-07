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Финансы 07.04.2021 13:34

AccessBank нацелен в 2021г на увеличение кредитного портфеля в сферах строительства и АПК

Азербайджанский AccessBank в 2021 году намерен добиться увеличения кредитного портфеля, заявил глава департамента микро- и агро-кредитования банка Ренат Гумбатов.

«В этом году у нас большие цели - рост кредитного портфеля, привлечение новых клиентов, увеличение операционного оборота и цифровизация бизнес процессов. Все кредиты, которые мы предоставляем, предназначены для индивидуальных предпринимателей, каждый из которых пользуется различными продуктами банка, включая зарплатные проекты, переводы денежных средств за рубеж и внутри страны и т.п. Все эти процессы взаимосвязаны, поэтому мы ожидаем роста во всех направлениях», - сказал Гумбатов, слова которого приводит пресс-служба банка.

По его словам, основного роста банк ожидает в портфелях по сферам строительства и АПК.

«Мы ожидаем роста по нескольким направлениям. Первое – строительство, так как воссоздание инфраструктуры на освобожденных территориях невозможно без инвестиций в строительство. Развитие строительной индустрии, в свою очередь, оказывает положительное влияние и на некоторые связанные с этой индустрией сферы экономики. В результате это приведет к увеличению использования технического оборудования, продажи сырья и строительных материалов, а также привлечению большего числа рабочей силы. Второе направление, в котором мы ожидаем расширение – сельское хозяйство. Ежегодно мы наблюдаем нововведения и реформы в сельском хозяйстве, а сами предприниматели уделяют этому направлению все больше и больше внимания», - сказал Гумбатов.

Он добавил, что в настоящее время 40% микрокредитного портфеля банка приходится на аграрный сектор, 60% - на другие секторы.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, КРЕДИТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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