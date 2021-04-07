В Южной Корее одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19

Южнокорейское агентство по безопасности лекарственных средств в среду одобрило однодозовую вакцину от коронавируса компании Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson, сообщает агентство Yonhap.
Южная Корея заключила контракт с Janssen на 6 млн доз вакцины. Ожидается, что их доставят в третьем квартале этого года. Препарат состоит на испытаниях показал эффективность в 66%.
Это уже третья вакцина от COVID-19, которую одобрили в Южной Корее. Ранее власти разрешили делать прививки препаратами компаний AstraZeneca и Pfizer.
Кампания по вакцинации в стране началась 26 февраля. С этого момента по меньшей мере одну прививку сделали более миллиона человек или 1,99% населения. Большинство - 887 тыс. 452 человека - привились вакциной AstraZeneca.
Южная Корея уже заключила контракты на дозы вакцин от коронавируса для 79 млн человек при том, что живет в стране только 52 млн. К концу июня власти надеются иммунизировать 12 млн человек, чтобы к ноябрю достигнуть коллективного иммунитета.
С начала пандемии в Южной Корее заразились коронавирусом более 106 тыс. человек, более 1,7 тыс. умерли.
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