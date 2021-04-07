Финансовая G20 обсудит углеродный налог ЕС: введение с 2023г может нарушить конкуренцию - Силуанов

Министры финансов и главы центробанков G20 на встрече в среду обсудят введение углеродного налога в ЕС, в частности, с точки зрения возможных рисков для конкуренции, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.

В конце 2019 года Еврокомиссия представила Green Deal ("Зеленая сделка") - план превращения Европы к 2050 году в первую "климатически нейтральную" территорию. В частности, в ее рамках Евросоюз планирует ввести углеродный налог на импорт из стран с менее жестким углеродным регулированием. Ожидается, что параметры налога будут объявлены в следующем году, а вступить в силу он может с 2023 года.

"Сегодня у нас будет встреча министров финансов и глав центробанков G20, будем тему эту обсуждать, чтобы повестка не превращалась в антиконкурентную составляющую. Да, мы тоже приверженцы такой политики, но нам нужно определенное время для подготовки, поэтому двигаться нужно, но соразмерно возможностям и соразмерно временным лагам", - сказал он на панельной сессии Биржевого форума.

"Надо ли развивать "зеленую" экономику? Конечно, надо. Но, мне кажется, важно не использовать под предлогом "зеленой" экономики антиконкурентные условия", - отметил министр.

"Я в первую очередь про углеродный налог хотел бы сказать. Если Европа давно уже эту политику проводит, практически не использует уголь, другие углеродосодержащие источники энергии, то Россия или, предположим, Китай только сейчас начинают этот процесс. И если с 2023 года, как предполагается, будет введен углеродный налог, то для нас это потеря определенного уровня конкуренции", - сказал Силуанов.

В свою очередь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила и возможные риски изменения глобальных потоков капитала, "если все начнут уходить, от так называемых "коричневых" в "зеленые". "Это может вызвать перетоки капитала между странами, отраслями. Вопросы финансовой стабильности тоже возникают, их надо иметь в виду, когда мы обсуждаем на международных площадках все эти вопросы", - сказала она.