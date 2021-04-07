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Регион 07.04.2021 14:30

В Турции приговорили к пожизненному сроку 22 участников попытки переворота в 2016 году

Турецкий суд в среду приговорил 22 бывших военнослужащих к пожизненному сроку за участие в неудавшемся военном перевороте в 2016 году, сообщает агентство "Анадолу".

В частности, суд приговорил к пожизненному сроку бывшего подполковника Умита Генджера "за нарушение конституционного порядка". Такой же приговор огласили и в отношении отставного майора Федакара Акчу.

Всего по этому делу судили 497 человек в Анкаре. В среду им оглашают приговоры.

Ранее сообщалось, что несколько участников этого же неудавшегося военного переворота получили по 79 пожизненных сроков.

В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которой в Стамбуле подозревают проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. За время расследования путча арестовано около 80 тыс. человек. Еще примерно 150 тыс. человек, в том числе военных, были уволены или отстранены от службы.

Богослов, проживающий в Пенсильвании (США) с 1999 года, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота в Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕВОРОТ, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]