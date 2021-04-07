В Турции приговорили к пожизненному сроку 22 участников попытки переворота в 2016 году

Турецкий суд в среду приговорил 22 бывших военнослужащих к пожизненному сроку за участие в неудавшемся военном перевороте в 2016 году, сообщает агентство "Анадолу".
В частности, суд приговорил к пожизненному сроку бывшего подполковника Умита Генджера "за нарушение конституционного порядка". Такой же приговор огласили и в отношении отставного майора Федакара Акчу.
Всего по этому делу судили 497 человек в Анкаре. В среду им оглашают приговоры.
Ранее сообщалось, что несколько участников этого же неудавшегося военного переворота получили по 79 пожизненных сроков.
В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которой в Стамбуле подозревают проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. За время расследования путча арестовано около 80 тыс. человек. Еще примерно 150 тыс. человек, в том числе военных, были уволены или отстранены от службы.
Богослов, проживающий в Пенсильвании (США) с 1999 года, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота в Турции.
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