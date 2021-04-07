Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по-прежнему не располагает подтверждением или опровержением информации азербайджанских военных об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет от комплекса "Искандер".

"По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией", - сказал он журналистам в ответ на новую просьбу прокомментировать соответствующее заявление азербайджанской стороны.

Журналисты уже обращались к Пескову в минувшую пятницу с аналогичным вопросом, сразу после появления соответствующих сообщений из Баку.

Тогда представитель Кремля заявил, что не знает, докладывалось ли президенту Владимиру Путину об этом, и располагают ли российские военные информацией по этому вопросу.

Одновременно Песков подчеркнул, что ранее уже было подтверждено, что "Искандеры" не применялись в ходе карабахского конфликта.

2 апреля начальник оперативного штаба Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмайлов объявил об обнаружении обломков двух ракет от "Искандера" в городе Шуша.