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Карабахский конфликт 07.04.2021 14:34

В Кремле нет информации по поводу обломков ракет "Искандера" в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по-прежнему не располагает подтверждением или опровержением информации азербайджанских военных об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет от комплекса "Искандер".

"По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией", - сказал он журналистам в ответ на новую просьбу прокомментировать соответствующее заявление азербайджанской стороны.

Журналисты уже обращались к Пескову в минувшую пятницу с аналогичным вопросом, сразу после появления соответствующих сообщений из Баку.

Тогда представитель Кремля заявил, что не знает, докладывалось ли президенту Владимиру Путину об этом, и располагают ли российские военные информацией по этому вопросу.

Одновременно Песков подчеркнул, что ранее уже было подтверждено, что "Искандеры" не применялись в ходе карабахского конфликта.

2 апреля начальник оперативного штаба Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмайлов объявил об обнаружении обломков двух ракет от "Искандера" в городе Шуша.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАРАБАХ, "ИСКАНДЕР"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]