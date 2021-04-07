В Азербайджане антирекорд с начала 2021 года по суточному числу зараженных и умерших от COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2595 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 276,464 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Это рекордный показатель по суточному числу зараженных с начала 2021 года.

Накануне сообщалось о 2035 случаях заражения.

По данным штаба, за сутки скончались 37 человек с коронавирусом (антирекорд по числу погибших за сутки с начала 2021 года – ИФ), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3780.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 244,54 тыс. человек (+1073 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 28 тыс. 144 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 593 тестов на коронавирус (накануне 12 701 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 963,012 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде