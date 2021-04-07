Туристы на Кипре смогут покидать территорию отеля два раза в день

Власти Кипра разработали специальную декларацию для туристов, позволяющую без смс-разрешения покидать территорию отеля, однако не более двух раз в день в будни и трех в выходные, сообщает газета Cyprus Mail.
"Минтуризма ввело для иностранных туристов специальную анкету - Declaration of movement. Это альтернативный документ, позволяющий туристам без отправки смс покидать территорию отелей. Документ можно получить в забронированном отеле или в принимающей компании", - пишет издание.
Как отмечает газета, декларация не освобождает туристов от соблюдения остальных мер противоэпидемиологической безопасности. По словам генерального директора ассоциации отелей Кипра (Pasyxe) Филокипроса Руссунидиса, декларация будет предоставляться лишь тем туристам, у которых нет возможности отправить смс-уведомление о выходе за пределы отеля.
"Документ может быть использован вместо смс, если есть технические неполадки с отправкой сообщения с телефонов, которые обслуживают иностранные провайдеры", - пояснил он.
Как пишет Cyprus Mail, в декларации указывается отель, в котором проживают туристы, запланированная экскурсия или самостоятельная поездка с целью посетить магазины, рестораны и так далее.
Ранее СМИ сообщали, что Declaration of movement позволит туристам свободно передвигаться по стране с 6 утра до 11 вечера.
Власти Кипра ввели строгие ограничения на острове во избежание распространения коронавируса. В настоящее время жителям разрешено по две прогулки в день длительностью до трех часов, а также еще три по выходным. Для этого жители острова, за исключением самых пожилых граждан, должны оповещать власти о своем выходе из дома путем отправки СМС-сообщения на номер 8998. Пока ограничения действуют до 30 апреля, но их могут продлить.
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