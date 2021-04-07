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Дальнее зарубежье 07.04.2021 17:05

Меркель поддерживает призыв к новому, более жесткому "локдауну" в ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает призыв коллеги по партии ХДС, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета к новому, более жесткому "локдауну" в ФРГ, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Общепринятые, федеральные действия были бы правильными", - сказала Деммер. В настоящее время в Германии действуют некоторые общие правила, но регионы могут самостоятельно ужесточать или ослаблять общественные ограничения в связи с пандемией коронавируса. В Берлине, например, запрещено выходить на улицу в кампании более одного человека с 21.00 вечера до 5.00, также в это время запрещено принимать гостей.

"Многообразие принятых правил в настоящий момент не слишком способствует безопасности и их не очень принимают в обществе", - отметила представитель правительства.

Как ожидается, очередные консультации глав регионов ФРГ по поводу мер ограничения в связи с пандемией пройдут в понедельник, в них примет участие Меркель и другие представители правительства. Правительство ФРГ хочет добиться того, чтобы число новых случаев заражения коронавирусом составляло меньше 100 на 100 тысяч человек за 7 дней.

Статистику по заболеваемости предоставляет немецкий институт имени Роберта Коха, со 2 по 5 апреля в Германии были пасхальные выходные. Деммер сказала, что по итогам праздников статистика пока неточная, поскольку в учетные ведомства в выходные передается гораздо меньше данных. Власти опасаются, что после праздничных дней кривая заражения коронавирусом поползет вверх.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРКЕЛЬ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]