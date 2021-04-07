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Здравоохранение 07.04.2021 15:07

Гражданам Азербайджана сделано свыше 1 млн доз вакцины против COVID-19, более 386 тыс. человек получили две дозы

В Азербайджане 386,327 тыс. человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает республиканский Оперштаб.

"Общее число сделанных вакцин – 1 млн 25,79 тыс. единиц. При этом две дозы вакцины получили 386,327 тыс. человек", - говорится в информации.

Население Азербайджана превышает 10,1 млн человек. Таким образом, две дозы вакцины получили около 3,8% населения.

Вакцинация в Азербайджане стартовала с 18 января 2021 года.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВАКЦИНАЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]