Гражданам Азербайджана сделано свыше 1 млн доз вакцины против COVID-19, более 386 тыс. человек получили две дозы

В Азербайджане 386,327 тыс. человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает республиканский Оперштаб.
"Общее число сделанных вакцин – 1 млн 25,79 тыс. единиц. При этом две дозы вакцины получили 386,327 тыс. человек", - говорится в информации.
Население Азербайджана превышает 10,1 млн человек. Таким образом, две дозы вакцины получили около 3,8% населения.
Вакцинация в Азербайджане стартовала с 18 января 2021 года.
Х.Насирзаде
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