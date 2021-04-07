Свыше 150 боевиков, связанных с ИГИЛ, арестованы в сирийском лагере беженцев аль-Холь

Свыше 150 сирийцев и иностранцев, связанных с террористической группировкой ИГИЛ, арестованы в ходе операции по выявлению спящих ячеек террористов в лагере беженцев аль-Холь на северо-востоке страны.
Пресс-центр администрации курдской автономии на севере Сирии сообщил в среду, что рейды проводятся с конца марта в связи с ростом насилия в этом крупнейшем в стране лагере беженцев, где с начала года были убиты около 50 человек.
По данным курдских СМИ, в крупномасштабной операции задействованы порядка пяти тысяч бойцов Сирийских демократических сил (СДС), костяк которых составляют курдские ополченцы.
Среди арестованных в ходе операции - около 20 полевых командиров ИГИЛ, более десятка женщин - членов Хизбы - полиции нравов террористической группировки.
Курдские СМИ отмечают, что в аль-Холь содержатся свыше 60 тыс. человек, многие из которых являются сторонниками ИГИЛ и членами семей террористов.
По данным ООН, в лагерях аль-Холь и Родж на северо-востоке Сирии находятся граждане 57 стран, включая Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Украину, Узбекистан и Эстонию.
Группа экспертов ООН по правам человека в феврале обратилась к правительствам 57 государств с призывом немедленно вернуть на родину своих граждан из числа обитателей лагерей Аль-Холь и Родж, подавляющее большинство которых составляют женщины и дети.
"Тысячи людей, содержащихся в этих лагерях, подвергаются насилию, эксплуатации, жестокости и испытывают лишения, а условия, в которых они находятся, и отношение к ним вполне могут быть приравнены к пыткам или другим видам жестокого бесчеловечного или унизительного обращения или наказания, как они определяются в международном праве", - говорилось в заявлении правозащитников ООН.
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