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СНГ 07.04.2021 23:59

В Белоруссии вновь вырос суточный показатель заражений COVID-19: заболели более 1 тыс. человек

В Белоруссии, по данным на 7 апреля, зарегистрировано 330 тыс. 536 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в среду.

Суточный прирост составил 1 тыс. 278 пациентов с COVID-19 против 968 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 314 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 6 апреля это число составляло 2 тыс. 304.

Всего с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 320 тыс. 844 человека, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 6 апреля - 319 тыс. 601 пациент, суточный прирост - 1 тыс. 243 пациента).

За минувшие сутки выполнен 17 тыс. 231 тест. Всего в стране проведено 5 млн 478 тыс. 163 теста на коронавирус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]