В Белоруссии вновь вырос суточный показатель заражений COVID-19: заболели более 1 тыс. человек

В Белоруссии, по данным на 7 апреля, зарегистрировано 330 тыс. 536 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в среду.

Суточный прирост составил 1 тыс. 278 пациентов с COVID-19 против 968 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 314 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 6 апреля это число составляло 2 тыс. 304.

Всего с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 320 тыс. 844 человека, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 6 апреля - 319 тыс. 601 пациент, суточный прирост - 1 тыс. 243 пациента).

За минувшие сутки выполнен 17 тыс. 231 тест. Всего в стране проведено 5 млн 478 тыс. 163 теста на коронавирус.