Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0182 RUR   0.022 GBR   2.3513 TRY   0.2084

Цена на нефть

06.04 $/bbl   WTI 59.33 0.68 Brent 62.74 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.04.2021 21:01

Британцы хотят видеть следующим монархом принца Уильяма, а не его отца Чарльза - опрос

Жители Великобритании в большинстве своем хотели бы видеть принца Уильяма следующим монархом, свидетельствуют данные опроса Deltapoll для издания Daily Mirror.

Респондентам задали следующий вопрос: " Когда королева покинет трон, если бы вы могли выбрать одного из приведенного ниже списка, вы бы хотели, чтобы кто стал новым монархом?". 41% опрошенных считает, что следующим монархом должен быть 38-летний принц Уильям, 22% - сын Елизаветы II - 72-летний наследный принц Чарльз, а 14% высказались за то, чтобы "в Великобритании больше не было монархии".

Еще порядка 8% сочли, что монархом должен стать принц Гарри, примерно 5% - за принцессу Анну, 2% - за принца Эндрю, 1% - за принца Эдварда. Остальные респонденты не смогли выбрать никого из этого списка.

Участников опроса также попросили выразить мнение относительно пребывания 94-летней Елизаветы II на троне. 41% заявил, что "королева должна оставаться монархом, пока не умрет", 27% считают, что королева должна сложить полномочия в будущем, если "не будет в хорошем здравии". По мнению же 21%, Елизавета II должна решить отречься в будущем, даже "если ее состояние здоровья будет хорошим". 11% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 31 марта по 1 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Согласно порядку престолонаследования в Великобритании, первым в очереди после Елизаветы II стоит ее сын, принц Уэльский Чарльз, затем - его старший сын, принц Уильям. За ними следуют дети Уильяма - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, МОНАРХ


Похожие новости


Принц Уильям заявил, что самочувствие его дедушки принца Филиппа нормальное Принц Гарри лишится всех почетных званий из-за отказа от королевских обязанностей - Букингемский дворец Принц Гарри и Меган Маркл начали отдельную от британской королевской семьи жизнь Британский принц Чарльз заразился коронавирусом Принц Гарри расстроен тем, что его и супругу лишили королевских титулов Супруг Елизаветы Второй празднует 98-летие

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]