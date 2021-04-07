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Регион 07.04.2021 22:02

США дополнительно выделят Армении $1 млн. на борьбу с коронавирусом

США предоставят $1 млн. для содействия процессу вакцинации против коронавирусной инфекции в Армении, сообщает в среду пресс-служба армянского представительства Международного агентства развития США (USAID).

"Правительство США посредством USAID предоставляет Армении дополнительные $1 млн. для содействия процессу вакцинации. Таким образом, до настоящего времени финансовое содействие USAID, предоставленное Армении в рамках борьбы с COVID-19, составило $11 млн.", - отметили в USAID.

Вакцинация населения в Армении пока не проводится.

28 марта Армения приобрела 24 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые предусмотрены для групп риска, в частности, медработников, лиц, которым больше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сотрудников и жителей социальных центров.

Группа сотрудников ряда медцентров также вакцинирована препаратом "Спутник V".

Ранее специализированная комиссия Минздрава Армении разрешила использование в стране вакцин "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer против коронавирусной инфекции.

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил, что вопрос поставки вакцины "Спутник V" в Армению прорабатывается и "подходит к стадии практической реализации".

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Армении 1 февраля.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, США, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]