В Грузии в одном и том же месте произошло пятое за неполный месяц землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в среду днем на северо-западе Грузии, в регионе Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13:02 по тбилисскому времени в 2 километрах к востоку от города Они, у села Ончеви. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 13 км.
Как сообщалось, 13 марта в этом же месте с разницей в один час произошли подземные толчки магнитудой 4,2 и 3,8 на глубине 5 км и 8 км соответственно, 15 марта - магнитудой 3,7 на глубине 5 км, а также 23 марта - магнитудой 3,1 на глубине 4 км.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
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