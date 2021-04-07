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Регион 07.04.2021 17:06

В Грузии в одном и том же месте произошло пятое за неполный месяц землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в среду днем на северо-западе Грузии, в регионе Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13:02 по тбилисскому времени в 2 километрах к востоку от города Они, у села Ончеви. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 13 км.

Как сообщалось, 13 марта в этом же месте с разницей в один час произошли подземные толчки магнитудой 4,2 и 3,8 на глубине 5 км и 8 км соответственно, 15 марта - магнитудой 3,7 на глубине 5 км, а также 23 марта - магнитудой 3,1 на глубине 4 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]