Армения должна получить новые возможности для развития через восстановление торгово-экономических связей в регионе - Путин

Восстановление торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в Карабахе является важнейшей составляющей постконфликтного восстановления в регионе и развития Армении, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, важнейшей составляющей (постконфликтного восстановления - ИФ) является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе с тем, чтобы Армения получила новые возможности для развития страны", - сказал он в начале переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

Путин также отметил, что "40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение".

Он признал, что в 2020 году в силу различных причин, в том числе и в следствие эпидемии коронавируса, наблюдалось некоторое снижение двустороннего товарооборота, но выразил уверенность, что в ближайшее время его удастся восстановить.