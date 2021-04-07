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Регион 07.04.2021 17:07

Армения должна получить новые возможности для развития через восстановление торгово-экономических связей в регионе - Путин

Восстановление торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в Карабахе является важнейшей составляющей постконфликтного восстановления в регионе и развития Армении, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, важнейшей составляющей (постконфликтного восстановления - ИФ) является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе с тем, чтобы Армения получила новые возможности для развития страны", - сказал он в начале переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

Путин также отметил, что "40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение".

Он признал, что в 2020 году в силу различных причин, в том числе и в следствие эпидемии коронавируса, наблюдалось некоторое снижение двустороннего товарооборота, но выразил уверенность, что в ближайшее время его удастся восстановить.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]