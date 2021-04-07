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Регион 07.04.2021 17:18

Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в вакцине от коронавируса

Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну обеспечить потребности республики в вакцине от коронавируса.

"У нас производство раскручивается, и речь идет о достаточно большом объеме. Поэтому я думаю, что решим эту проблему, не в ущерб российским гражданам, российским потребителям", - сказал Путин в ходе переговоров с Пашиняном в среду.

Премьер Армении сообщил, что первая партия российской вакцины должна прибыть в количестве 15 тысяч доз в четверг, а в целом, по его словам, Армении необходимо более 1 млн доз вакцины от коронавируса.

"Первая партия - это, так сказать, символическая партия. Мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что она доказала свою эффективность", - подчеркнул Пашинян.

Путин отметил, что в России объем производства вакцин от коронавируса сопоставим с потребностью внутри страны. По мере прививочной кампании в России все больше людей хотят сделать прививку. "Как раз объем производства и количество желающих лиц привиться у нас совпадает, и даже есть небольшой перевес предложения. Одновременно и объемы производства растут", - сказал российский лидер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ-АР, ЕНИЯ, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]