Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в вакцине от коронавируса

Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну обеспечить потребности республики в вакцине от коронавируса.

"У нас производство раскручивается, и речь идет о достаточно большом объеме. Поэтому я думаю, что решим эту проблему, не в ущерб российским гражданам, российским потребителям", - сказал Путин в ходе переговоров с Пашиняном в среду.

Премьер Армении сообщил, что первая партия российской вакцины должна прибыть в количестве 15 тысяч доз в четверг, а в целом, по его словам, Армении необходимо более 1 млн доз вакцины от коронавируса.

"Первая партия - это, так сказать, символическая партия. Мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что она доказала свою эффективность", - подчеркнул Пашинян.

Путин отметил, что в России объем производства вакцин от коронавируса сопоставим с потребностью внутри страны. По мере прививочной кампании в России все больше людей хотят сделать прививку. "Как раз объем производства и количество желающих лиц привиться у нас совпадает, и даже есть небольшой перевес предложения. Одновременно и объемы производства растут", - сказал российский лидер.