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Оборона 07.04.2021 17:23

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы усиления взаимодействия между ВС двух стран

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар понаблюдали за совместной деятельностью автоматизированных систем управления армий двух стран.

«Продолжаются совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, прибывший 7 апреля в район выполнения задач для наблюдения за очередным этапом учений, посетил развернутые на местности полевые пункты управления, поинтересовался организацией и ходом учений. Министру обороны было представлено самое современное оборудование связи тактического и стратегического назначения, имеющееся в арсенале наших подразделений», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Министру доложили, что в ходе учений успешно выполняются задачи по организации единой системы связи.

Гасанов связался с командными пунктами управления Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Артиллерийских войск и Сил специального назначения, а также проверил устойчивость и непрерывность связи.

Министр в режиме видеоконференции также связался со штабами объединений и соединений, дислоцированных в Шуше, Лачине, Кельбаджаре и на других освобожденных территориях, дал соответствующие указания в связи с ходом учений.

Затем в пункте управления, развернутом в ходе учений, состоялась прямая видеосвязь Закира Гасанова с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. «В ходе видеосвязи министры подчеркнули важность совершенствования взаимодействия войск связи, организации единых систем связи и автоматизированного управления между войсками, а также продолжения совместных мероприятий в этой области. Министры обороны также оценили совершенствование оперативной совместимости между всеми видами войск азербайджанской и турецкой армий, разработку совместных оперативных планов, повышение боевого взаимодействия между подразделениями и другие действия», - подчеркивается в информации.

Совместные учения стартовали 6 апреля и завершатся 8 апреля.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТРЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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