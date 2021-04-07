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Внешняя политика 07.04.2021 17:28

Посол Турции завершает дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел встречу с послом Турции Эрканом Озаралом, завершающим дипломатическую миссию в Баку, сообщает пресс-служба МИД.

«Байрамов, отметив особую роль посла Турции, подчеркнул наличие между странами самого высокого уровня двусторонних отношений», - отмечается в информации

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщалось ранее, Озарала на должности посла Турции в Азербайджане сменит Джахит Бахджи.

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган на минувшей неделе подписал указ об отзыве Эркана Озарала с должности посла Турции в Азербайджане и назначении на этот пост Джахита Бахджи.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ТУРЦИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]