Посол Турции завершает дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел встречу с послом Турции Эрканом Озаралом, завершающим дипломатическую миссию в Баку, сообщает пресс-служба МИД.
«Байрамов, отметив особую роль посла Турции, подчеркнул наличие между странами самого высокого уровня двусторонних отношений», - отмечается в информации
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Как сообщалось ранее, Озарала на должности посла Турции в Азербайджане сменит Джахит Бахджи.
Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган на минувшей неделе подписал указ об отзыве Эркана Озарала с должности посла Турции в Азербайджане и назначении на этот пост Джахита Бахджи.
Х.Насирзаде
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