Посол Турции завершает дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел встречу с послом Турции Эрканом Озаралом, завершающим дипломатическую миссию в Баку, сообщает пресс-служба МИД.

«Байрамов, отметив особую роль посла Турции, подчеркнул наличие между странами самого высокого уровня двусторонних отношений», - отмечается в информации

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщалось ранее, Озарала на должности посла Турции в Азербайджане сменит Джахит Бахджи.

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган на минувшей неделе подписал указ об отзыве Эркана Озарала с должности посла Турции в Азербайджане и назначении на этот пост Джахита Бахджи.

Х.Насирзаде