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Карабахский конфликт 07.04.2021 17:34

ВБ готов участвовать в восстановлении в Карабахе – глава офиса в Азербайджане

Всемирный банк (ВБ) готов участвовать в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе, заявила глава бакинского офиса ВБ Сара Майкл.

«Этот вопрос был одним из тех, который мы обсудили с президентом Ильхамом Алиевым. Восстановление и поддержка развития после конфликтов является одной из основных сфер нашей деятельности. Мы заявили президенту, что будем рады принять участие в восстановлении пострадавших территорий, мы будем рады сотрудничать с правительством Азербайджана в этом направлении», - сказала Майкл в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Майкл отметила, что на встрече с президентом Азербайджана, в основном, обсуждались вопросы инфраструктурного характера, а также торговые возможности, которые могут возникнуть с открытием и интеграцией освобожденных земель.

«Мы обсудили несколько потенциальных направлений и нужд в регионе. В основном это были нужды инфраструктурного характера, направленные на создание условий для проживания людей – доступ к медицинским услугам, образованию, создание жилья, рабочих мест, здоровой окружающей среды. Также были обсуждены новые торговые возможности, которые будут созданы после открытия региона, причем не только с точки зрения интеграции региона в экономику Азербайджана, но и с точки зрения регионального и мирового развития торговли и логистики, создания новых торговых путей. Благодаря этому Азербайджан обладает всеми возможностями стать транспортным хабом, и это послужит сильному развитию страны», - добавила Майкл.

Полный текст интервью с Сарой Майкл опубликован на сайте www.intefax.az.

А.Мамедов

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Тэги: ВБ, КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]