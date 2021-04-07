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СНГ 07.04.2021 17:41

В Киргизии и Узбекистане устанавливают источник яркой вспышки в небе

Видео падающего неопознанного объекта, предположительно, метеорита, опубликовали в социальных сетях жители Чуйской области Киргизии.

По словам очевидцев, яркую вспышку света было видно в Чуйской области и пригороде Бишкека. Вспышку, окрасившую небо в светло-зеленый тон, заметили 6 апреля примерно в 23:00 (21:00).

Как сообщили "Интерфаксу" в МЧС Киргизии, на территории республики никаких чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

В МЧС не сообщили, что за объект был запечатлен очевидцами минувшей ночью в небе над Бишкеком.

"Выясняем, что могло стать источником яркой вспышки в небе", - сказал собеседник агентства.

В Узбекистане вспышку в небе заметили жители Андижанской и Наманганской областей на востоке страны.

В пресс-службе МЧС Узбекистана сообщили, что информации о каких-либо ЧП в связи с падением космического объекта не поступало.

Между тем в астрономическом институте Академии наук Узбекистана считают, что

яркая вспышка, озарившая небосвод над Ферганской долиной, может быть космическим мусором или куском астероида.

"Есть два варианта. Первый - это космический мусор, отработавший свою функцию часть космического корабля. Или второй вариант - это космическое тело, кусок астероида, который вчера показался в виде болида", - заявил местным СМИ заместитель директора астрономического института Юсуфжон Тиллаев.

По его словам, в настоящий момент специалисты института работают над выяснением причин этого явления.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]