В Вашингтоне скептически относятся к идее возвращения в соглашение по открытому небу

США вряд ли вернутся в соглашение по "открытому небу" ввиду обеспокоенности относительно несоблюдения этого соглашения со стороны России, сообщает в среду Defense News.

В то же время, как отмечает издание, "госдепартамент США в распространенном заявлении проинформировал, что окончательное решение еще не принято".

Однако, продолжает Defense News, "администрация США донесла до сведения многих партнеров ее обеспокоенность относительно того, что согласие на возвращение к соблюдению соглашения, которое Россия продолжает нарушать, направит неподобающий сигнал России и подорвет позицию США по более широкому контролю над вооружениями".

Согласно заявлению, этот вопрос затрагивался в рамках НАТО 25 февраля, и при личном общении официальных лиц.

В заявлении утверждается, что, хотя "нарушения Россией Договора по открытому небу не имеют такого же масштаба, как в случае с Договором о ракетах средней и меньшей дальности, они (нарушения) являются частью поведения России - неуважения к международным обязательствам", а это в свою очередь ставит под вопрос готовность Москвы конструктивно участвовать в мерах по укреплению доверия между странами.

В то же время, отмечает Defense News, заявление не полностью отрицает возможность возвращения США в Договор по открытому небу (ДОН). Так, в госдепе отметили, что "есть обстоятельства, при которых мы вернемся в ДОН или включим часть мер по укреплению доверия из ДОН в другие мероприятия по коллективной безопасности".

На вопрос об этом заявлении в госдепе заявили Defense News, что вопрос о возможном будущем участии США в ДОН не решен, а Вашингтон призывает РФ предпринять шаги для возвращения к полному исполнению условий договора.

Издание отмечает, что эта информация контрастирует с заявлениями президента США Джо Байдена, сделанными в ноябре прошлого года, с осуждением выхода Вашингтона из ДОН.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН. Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

15 января МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из ДОН.

2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия еще не начала процедуру выхода из ДОН и готова к конструктивным шагам в случае, если США вернутся к полному выполнению своих обязательств по договору.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств ОБСЕ. Его участниками являются 34 государства.