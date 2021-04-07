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Дальнее зарубежье 07.04.2021 17:52

Премьер Чехии отправил в отставку недавно назначенного главу Минздрава

Недавно назначенный на должность министра здравоохранения Чехии Ян Блатны отправлен в отставку из-за различий во мнениях с главой правительства Андреем Бабишем относительно принципов функционирования ведомства, информирует в среду Чешское радио.

"Дело не в том, что я недоволен его работой, проблема в том, что мы по-разному смотрим на то, как должно функционировать министерство", - цитирует Чешское радио слова Бабиша.

Бабиш неоднократно говорил, что минздрав должен уметь быстро реагировать на развитие ситуации в связи с коронавирусом. По его словам, ключом к отставке Блатны послужило неумение министра общаться.

"У него не было опыта", - отметил премьер.

В должности главы минздрава Блатны сменил главврач больницы пражского района Винограды Петр Аренбергер.

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Тэги: ЧЕХИЯ, МИНЗДРАВ, ГЛАВА, СМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]