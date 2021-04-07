США безосновательно обвиняют РФ в хакерских атаках и не хотят сотрудничать в киберпространстве - Патрушев

США не хотят сотрудничать с Россией в кибепространстве, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Они не хотят сотрудничать с нами в этой сфере, абсолютно безосновательно обвиняя нас в кибератаках на свои ресурсы. Никаких доказательств причастности российских властей к этим инцидентам они ни нам, ни широкой публике не предъявляют, но выставляют Россию чуть ли не главным агрессором в киберпространстве", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

Он заявил, что РФ не имеет отношения к взлому программного обеспечения компании SolarWinds. "Это очередное огульное обвинение в наш адрес. Наше государство к этому взлому не имеет никакого отношения. Мы не исключаем, что в тех или иных компьютерных диверсиях могут участвовать хакеры, в том числе живущие в России или имеющие российское гражданство, но государство тут ни при чем. Мы многократно говорили американцам: если у вас есть подозрения, направьте нам конкретную информацию, мы разберемся. Не дают", - заявил Патрушев.

Он сообщил, что по линии Совета безопасности РФ контакты с США продолжаются.

"Они продолжаются. В конце марта, в частности, у меня состоялся телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности господином Салливаном", - отметил секретарь СБ РФ.

По его данным, беседа состоялась по инициативе американской стороны. "Кстати, она прошла в спокойной, деловой атмосфере, общались достаточно обстоятельно и конструктивно. Подобные контакты проходят и по линии наших заместителей, и на экспертном уровне. Другое дело, что диалог не нужно ограничивать одними лишь официальными переговорами. Есть еще и так называемая дипломатия второго трека, и потенциал у нее весьма солидный. Я имею в виду контакты между научными сообществами двух стран, в сфере культуры, искусства, гуманитарного сотрудничества. Эти направления партнерства часто незаслуженно отодвигаются на задний план. А ведь именно на этом уровне закладываются основы взаимного уважения и доверия, дефицит которого сегодня наблюдается в отношениях России и США", - сказал Патрушев.