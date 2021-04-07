Мировые центробанки в феврале закупили 8,8 т золота, но с учетом января начало года слабое - WGC

Мировые центробанки в феврале вернулись к закупкам золота, увеличив его объем в золотовалютных резервах на 8,8 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).

Закупки со стороны Индии (11,2 тонны), Узбекистана (7,2 тонны), Казахстана (1,6 тонны) и Колумбии (0,5 тонны) перевесили продажи Турции - основного нетто-продавца (11,7 тонны).

При этом WGC пересмотрел итоги января. К общим продажам 9,4 тонны, о которых сообщалось ранее, добавились в числе прочего 9,3 тонны продаж Филиппин и 6,9 тонны ОАЭ.

В результате суммарный отток золота из центробанков в январе-феврале достиг 16,7 тонны - это самое слабое начало года более чем за десятилетие, отмечает WGC.