Мировые центробанки в феврале закупили 8,8 т золота, но с учетом января начало года слабое - WGC

Мировые центробанки в феврале вернулись к закупкам золота, увеличив его объем в золотовалютных резервах на 8,8 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).
Закупки со стороны Индии (11,2 тонны), Узбекистана (7,2 тонны), Казахстана (1,6 тонны) и Колумбии (0,5 тонны) перевесили продажи Турции - основного нетто-продавца (11,7 тонны).
При этом WGC пересмотрел итоги января. К общим продажам 9,4 тонны, о которых сообщалось ранее, добавились в числе прочего 9,3 тонны продаж Филиппин и 6,9 тонны ОАЭ.
В результате суммарный отток золота из центробанков в январе-феврале достиг 16,7 тонны - это самое слабое начало года более чем за десятилетие, отмечает WGC.
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