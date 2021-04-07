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Макроэкономика 07.04.2021 22:28

Мировые центробанки в феврале закупили 8,8 т золота, но с учетом января начало года слабое - WGC

Мировые центробанки в феврале вернулись к закупкам золота, увеличив его объем в золотовалютных резервах на 8,8 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).

Закупки со стороны Индии (11,2 тонны), Узбекистана (7,2 тонны), Казахстана (1,6 тонны) и Колумбии (0,5 тонны) перевесили продажи Турции - основного нетто-продавца (11,7 тонны).

При этом WGC пересмотрел итоги января. К общим продажам 9,4 тонны, о которых сообщалось ранее, добавились в числе прочего 9,3 тонны продаж Филиппин и 6,9 тонны ОАЭ.

В результате суммарный отток золота из центробанков в январе-феврале достиг 16,7 тонны - это самое слабое начало года более чем за десятилетие, отмечает WGC.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ЦБ, ЗОЛОТО, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]