Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США, цена Brent - $62,48 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $62,48 за баррель, что на $0,26 (0,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,04 за баррель, что на $0,29 (0,49%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта повышались в цене.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,52 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,45 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, сократились на 2,62 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 4,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,8 млн баррелей.

Спрос на нефть должен улучшиться на фоне постепенной отмены локдаунов и ослабления ограничений на поездки, наряду с внедрением вакцин от коронавируса, полагает рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада. Вместе с тем вызывает озабоченность то, что увеличение предложения на рынке нивелирует рост спроса. Это связано с недавним решением ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

Между тем непрямые переговоры между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые могут привести к снятию ограничений экспорта иранской нефти, оцениваются как конструктивные обеими сторонами, сообщает S&P Global Platts. Иран увеличил экспорт нефти в этом году, особенно в Китай, несмотря на санкции. Снятие санкций приведет к росту предложения и окажет давление на нефтяные цены.